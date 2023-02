Napoli sogna lo scudetto: che entusiasmo ai Quartieri Spagnoli

Il Napoli sogna lo scudetto è la sconfitta dell’Inter avvicina sempre di più l’obiettivo. Ai Quartieri Spagnoli spuntano i cartonati dei giocatori del Napoli.

Napoli sta vivendo una festa lunghissima. Una bellissima stagione che tutti sperano si concluda con lo scudetto. La sconfitta dell’Inter contro il Bologna fa aumentare ancora di più questa speranza, anche perché ora i punti di vantaggio sono 18.

in città c’è chi prepara già la festa. Si vedono bandiere, c’è chi si tatua il terzo scudetto. Ma il vero spettacolo si trova ai Quartieri Spagnoli dove c’è il cuore del tifo del Napoli. In questi giorni sono apparsi addirittura ì cartonati dei giocatori del Napoli.

Le sagome dei calciato sono state disposte come la formazione che schiera in campo Luciano Spalletti.