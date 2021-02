Granada-Napoli: tante assenze e voglia di passare il turno, le ultime di formazione

Il Napoli impegnato nella sfida con il Granada dovrà fare i conti con tante assenze, Gattuso deve puntare ancora su Victor Osimhen.

Nove assenti per Il Napoli, sette per il Granada la sfida di Europa League tra queste due formazioni sarà segnata proprio dai tanti indisponibili. Gattuso ha dovuto inserire nella lista dei convocati ben 6 calciatori della Primavera, gli assenti forzati per il Napoli sono: Ghoulam e Koulibaly, causa Covid 19, mentre mancheranno per infortunio: Ospina, Manolas, Hysaj, Demme, Mertens, Lozano e Petagna. Gennaro Gattuso dovrà puntare per forza su Osimhen ancora titolare e fortunatamente Meret e Insigne, dopo la visita in clinica Pineta Grande, non hanno riscontrati ulteriori problemi.

Per la sfida con il Granada in Europa League, Gattuso dovrebbe lanciare Fabian Ruiz titolare a centrocampo al fianco di Lobotka, mentre Elmas dovrebbe essere il trequartista al posto di Zielinski.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.

Anche la situazione in casa Granada non è delle più semplice, il tecnico degli spagnoli dovrà fare a meno di sette calciatori: Neyder Lozano, Luis Milla, Luis Suarez, Roberto Soldado, Angel Montoro e German. Gonalons, vecchio pallino del Napoli, potrebbe giocare titolare.

Granada (4-3-3): Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalons, Yangel Herrera; Kenedy, Jorge Molina, Machís.