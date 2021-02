Il console italiano a Granada: “Conviviamo con uno sciame sismico”

Il Napoli affronterà il Granada in Europa League, la prima partita si terrà in Andalusia attraversata da uno sciame sismico.

Marcello Memoli, console italiano a Granada ha parlato della sfida di Europa League tra la squadra spagnola ed il Napoli: “Ci stiamo preparando a questa giornata che si vive con intensa emozione. Napoletani a Granada? Qui non sono considerati né invasori né barbari, la nostra comunità è vista come portatrice di tesori. Pronostico? Il Granada non è in un grande momento con gli infortuni. Così come il Napoli“. Poi sulla partita ha aggiunto: “Il Granada non è una squadra che ha grandi capacità in attacco. Credo che farà una partita per contenere il Napoli e trovare un buco. Qui l’illusione non va oltre domani, per loro sarà una partita che giocheranno al massimo delle loro possibilità. Come succede in queste partite, tutto è possibile“.

Come fa sapere il console italiano a Granada in questo momento il paese è attraversato da uno “sciame sismico. Stiamo imparando a convivere con questa situazione anche se non è semplice. C’è stato un momento veramente pesante nei giorni passati. La cosa sembrava essersi fermata, ma poi c’è stata una ripresa“.