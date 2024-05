Gli allenatori contattati dal Napoli hanno chiesto di Kvaratskhelia: il retroscena

De Laurentiis ha sondato diversi allenatori per la panchina del Napoli, ma tutti hanno chiesto garanzie sulla permanenza di Kvaratskhelia.

Mentre il Napoli è alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio di Calzona, un retroscena svelato dal Corriere dello Sport evidenzia l’importanza di Khvicha Kvaratskhelia per il futuro azzurro. Secondo il quotidiano, tutti i profili contattati da Aurelio De Laurentiis, da Gasperini a Conte passando per Italiano e Pioli, hanno chiesto rassicurazioni sul futuro del talento georgiano.

Kvaratskhelia, è considerato l’uomo franchigia su cui ricostruire dopo l’inevitabile smantellamento della rosa campione d’Italia. “È l’asso in una manica piena di colpi di genio e storie da raccontare“, scrive il Corriere elogiando la sua imprevedibilità e fantasia.

De Laurentiis vuole blindare la sua stella e respinge le voci di un possibile addio. “Sto serenissimo, ha un contratto fino al 2027 e i contratti si rispettano“, ha dichiarato il patron azzurro una settimana fa. Il Napoli valuta Kvara almeno 120-140 milioni di euro e prenderebbe in considerazione solo offerte shock.

Il PSG è in pressing per il georgiano, individuato come antidoto all’addio di Mbappé. Il manager Jugeli ha incontrato ADL a Napoli per parlare del rinnovo, ma senza ancora trovare l’intesa definitiva sui termini economici. De Laurentiis vorrebbe prolungargli il contratto, conscio del suo valore imprescindibile per ripartire.

Il futuro di Kvaratskhelia sembra quindi legato a doppio filo a quello del nuovo allenatore che siederà sulla panchina azzurra. Chi arriverà vorrà avere la garanzia di poter contare sul fuoriclasse georgiano per rilanciare le ambizioni del Napoli.