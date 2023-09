Genoa-Napoli, attesa alle stelle e Marassi tutto esaurito: l’annuncio del club ligure

L’atteso scontro tra il Genoa e il Napoli promette di essere un evento da non perdere: lo stadio Marassi al completo.

Il prossimo incontro tra Genoa e Napoli al Marassi è destinato a diventare un’esperienza indimenticabile, la conferma arriva proprio dallo stadio Marassi che sarà completamente esaurito. Questa sfida è attesa con grande trepidazione da entrambe le tifoserie, nonostante la fine dello storico gemellaggio tra le due squadre. I tifosi liguri vogliono vedere la loro squadra riscattarsi dopo la sconfitta subita contro il Torino nell’ultima giornata di campionato. Dall’altra parte, i partenopei cercano di dimenticare la sorprendente sconfitta subita per 1-2 contro la Lazio nella terza giornata, al Diego Armando Maradona.

Il Marassi sarà teatro di questo importante incontro e si preannuncia come un calderone di emozioni. Il club ligure ha annunciato ufficialmente il sold out in vista della partita tra Genoa e Napoli, con tutti i biglietti disponibili venduti in anticipo. Inoltre è stato compiuto un gesto di grande solidarietà, con la presenza di 179 ospiti provenienti da comunità terapeutiche attive sul territorio, che saranno presenti grazie alla raccolta sociale “Un Cuore Grande Così”, un progetto unico in Italia.

Nonostante la fine del gemellaggio tra Genoa e Napoli, il calcio continua a unire le persone, e questa partita promette di regalare emozioni indimenticabili a tutti i presenti.