De Paola attacca: “Garcia ha snaturato il centrocampo del Napoli”

Il giornalista Paolo De Paola si è soffermato sul centrocampo del Napoli esprimendo preoccupazioni riguardo alle scelte di Garcia.

Rudi Garcia ha ereditato il ruolo di allenatore del Napoli da Luciano Spalletti, e questa transizione non è stata priva di sfide. Durante un’intervista a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, Il giornalista Paolo De Paola si è soffermato sul nuovo mister partenopeo sottolineando come Garcia si trova ora a dover affrontare una pressione molto maggiore rispetto ai suoi predecessori, ma non nasconde preoccupazioni riguardo ad alcune scelte tattiche, in particolare riguardo a Piotr Zielinski e Zambo Anguissa.

Secondo il giornalista, Zielinski sembra essere posizionato troppo in avanti nel campo, mentre Anguissa sembra muoversi lateralmente. Queste modifiche hanno portato De Paola a affermare che Garcia ha snaturato il centrocampo azzurro.

“Zielinski è troppo avanzato, Anguissa va in orizzontale: Garcia ha snaturato il centrocampo del Napoli, deve migliorare ritmi e coesione tra i reparti, non vada avanti sulla strada annunciata con una difesa più bassa. Kvaratskhelia? Garcia vuole sperimentare, vediamolo prima di giudicarlo”.

De Paola ha sottolineato l’importanza per Garcia di migliorare i ritmi e la coesione tra i reparti della squadra. Ha inoltre ammonito contro l’idea di adottare una difesa più bassa, suggerendo che questa potrebbe non essere la strada giusta da seguire.