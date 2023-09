Bellavia: “Spalletti ha dato il massimo a Napoli, felice che rappresenti la Nazionale”

Il noto pasticciere Germano Bellavia, intervenuto a Radio Crc, si è soffermato sul Napoli attuale e sull’allenatore Luciano Spalletti.

Germano Bellavia ha esordito osservando che il destino del Napoli in questa stagione non dovrebbe essere deciso esclusivamente dai risultati iniziali.

“Se domani il Napoli dovesse battere il Genoa e quindi il Napoli avere un punto in più rispetto all’anno scorso nessuno dirà più che Garcia non mangerà il panettone! Credo sia sbagliato andare troppo dietro ai risultati, il campionato inizia adesso. Guardiamo partita per partita, l’importante sarà avere la stessa fame di sempre. Garcia ha il polso della squadra, saprà chi mettere in campo domani. Mi auguro che la sconfitta con la Lazio possa portare solo benefici al Napoli”.

Il pasticciere ha condiviso le sue preoccupazioni sulla difesa del Napoli, affermando che sente la mancanza del difensore Kim, il cui trasferimento ha indebolito la squadra.

“La cessione di Kim si sente, credo che in difesa ci siamo un po ‘ indeboliti, o comunque non siamo migliorati. Aspettiamo di vedere Natal all’opera, ma al momento è questa la situazione. Spero di sbagliarmi, ma rispetto all’anno scorso la difesa non è stata rinforzata come avremmo dovuto. Avrei preso addirittura Bonucci. Quando andò via Koulibaly è vero che dicemmo la stessa cosa, ma Kim lo vedemmo subito. Natan invece non lo abbiamo ancora visto, speriamo sia all’altezza”.

Il contributo di Spalletti e l’appoggio alla Nazionale

Bellavia ha elogiato Luciano Spalletti, sottolineando che l’allenatore ha dato il massimo al Napoli. Ha dichiarato di essere felice che Spalletti sia ora alla guida della Nazionale italiana e non in un altro club. Ha sottolineato che, così come si sentiva rappresentato quando Lorenzo Insigne giocava per il Napoli, si sente allo stesso modo rappresentato da Spalletti.

“Vincere un’altra volta lo scudetto è difficile, sarebbe stato difficile anche con Spalletti, però ci speriamo. Spalletti ha dato il massimo a Napoli e fare di più significava vincere anche in Europa, sono felice che ora sia in Nazionale e non in un altro club. Con Spalletti ho iniziato anche a fare il tifo per la Nazionale. Devo dire che anche quando c’era Insigne facevo più attenzione all’Italia perchè mi sentivo rappresentato. Ecco, allo stesso modo, con Spalletti mi sento rappresentato”.

Bellavia ha concluso affermando che, sebbene vincere nuovamente lo scudetto sia una sfida difficile, è un obiettivo auspicabile: “Quest’anno sarei felice di vincere ancora. Sto ancora festeggiando, ma è ovvio che vorrei vincere ancora quella cosa impronunciabile”.