La SSC Napoli di pari passo con la tecnologia: nasce il canale ufficiale Whatsapp del club azzurro – FOTO

Il canale della SSC Napoli su Whatsapp sta riscuotendo un grande successo con oltre 28mila iscritti, ma non tutti possono ancora accedervi.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il mondo del calcio abbraccia le nuove tecnologie, e la SSC Napoli non fa eccezione. Da qualche giorno è attivo il canale ufficiale della squadra partenopea su Whatsapp, grazie all’ultimo aggiornamento della popolare applicazione di messaggistica.

In pochissimo tempo, il canale Whatsapp della SSC Napoli ha già conquistato il cuore di migliaia di tifosi, raggiungendo un numero di iscritti che supera i 28mila. Questo dimostra quanto i tifosi siano entusiasti di seguire da vicino la loro squadra del cuore e rimanere aggiornati su tutte le novità.

Tuttavia, non tutti gli appassionati potranno ancora godere di questa nuova esperienza digitale. Whatsapp, infatti, non ha reso disponibile l’aggiornamento necessario per tutti i dispositivi, impedendo a molti utenti di accedere alla sezione dedicata ai canali business.

Nonostante questa limitazione, il canale ufficiale Whatsapp della SSC Napoli promette di essere un punto di riferimento per i tifosi, offrendo contenuti esclusivi, aggiornamenti in tempo reale e un’interazione più diretta con il club. Di seguito l’anteprima: