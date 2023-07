Gazzetta – Napoli: Micheli e Mantovani sono senza contratto!

Cristiano Giuntoli è andato via da Napoli, ma anche Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani sono senza contratto.

Notizie Calcio Napoli – Il calciomercato della SSCN è sempre più in mano ad Aurelio De Laurentiis. Il presidente della squadra partenopea ha salutato Cristiano Giuntoli. Ieri sera il direttore sportivo è stato ufficialmente liberato dall’incarico col Napoli ed ha ora la possibilità di coronare il sogno di andare a dirigere l’area tecnica della Juventus. Una volontà tenace quella dell’ex Carpi che ha spinto tantissimo per sposare i colori bianconeri.

Staff mercato Napoli: il genero di De Laurentiis, Micheli e Mantovani

Ma Gazzetta dello Sport racconta un retroscena intorno allo staff che gestisce il calciomercato del Napoli. Ecco quanto viene riportato sul quotidiano: “Attorno a De Laurentiis l’unico veramente operativo è l’amministratore delegato, Andrea Chiavelli, per il resto i più stretti collaboratori dell’area tecnica sono il genero Antonio Sinicropi (compagno della figlia Valentina, entrata anche lei nell’area marketing del club) e gli scouting Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, invidiati da molti club per le loro profonde e smisurate conoscenze. E uno degli effetti collaterali di questo ulteriore accentramento è che da oggi Micheli e Mantovani sono senza contratto: gli è stato garantito che in ritiro a Dimaro, in Trentino, fra un paio di settimane, gli sarà sottoposto il nuovo accordo da firmare. Ma formalmente non sono più tesserati per il club“.