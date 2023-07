“Buon viaggio Giuntoli, ti auguriamo il fallimento come gli altri traditori”

Cristiano Giuntoli non è più il direttore sportivo del Napoli. Il dirigente andrà a guidare l’area tecnica della Juventus.

Notizie Calcio Napoli – Cristiano Giuntoli ha voluto fortemente la Juventus, un obiettivo che aveva da tempo. Ovviamente il direttore sportivo si è comportato da professionista fino all’ultimo minuto della sua carriera al Napoli, lavorando al meglio per la SSCN. Ma il contatto con i bianconeri c’è stato già qualche mese fa, quando il la squadra di Spalletti era in piena lotta scudetto.

La decisione di Giuntoli di andare alla Juventus, non è viene accettata da molti tifosi del Napoli. In molti hanno salutato il direttore sportivo, ringraziandolo per il lavoro fatto, per avere fatto colpi di mercato come Elmas, Osimhen, ma anche Kvaratskhelia, Lobotka e Kim. Ma non gli viene perdonato il fatto che sia andato proprio alla Juve, tanto da essere paragonato ad altri ex tesserati della SSCN, come Higuain e Sarri, che pure decisero di vestire il bianconero dopo Napoli.

Ecco il messaggio di Bunker Azzurro, tra le pagine più seguite sui social: “C’è indubbiamente anche la sua mano sul tanto agognato TERZO SCUDETTO, per tale impresa avrà comunque un posto nella Storia del Napoli e per questo non mi va di metterlo a testa in giù.

Ma per Giuntoli vale la stessa regola che abbiamo applicato per Higuain e Sarri negli anni precedenti: il problema non è la cessione ma la scelta dei Ladri.

Potevate andare ovunque e invece avete scelto di andare verso il lato oscuro della Forza, da quei gobbi che in passato hanno privato prima di tutto voi stessi e poi tutti noi almeno di un altro scudetto.

E per questa scelta non c’è altro che l’etichetta di TRADITORE.

Buon viaggio Cristiano, ti auguriamo la stessa sorte dei predecessori: il FALLIMENTO“.