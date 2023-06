Ulivieri svela: “Giuntoli alla Juventus? Fossi stato in ADL avrei fatto una mossa diversa”

Il presidente dell’Associazione Allenatori, Renzo Ulivieri, ha espresso il suo parere sul trasferimento di Cristiano Giuntoli alla Juventus.

E’ tempo di saluti per Cristiano Giuntoli che si trasferirà a Torino, alla corte della Juventus, con il Napoli che sta per dare il via libera al suo dirigente. Il contratto era in scadenza a giugno 2024, per svincolarsi oggi il direttore sportivo ha rinunciato a circa 4/5 milioni di euro tra stipendio, premi e pendenze. Questa, era l’unica soluzione per andare via.

In otto straordinari anni, si è osservato un notevole sviluppo in termini di qualità e mentalità. Giuntoli ha portato numerosi giocatori che hanno elevato il livello tecnico della squadra e, infatti, durante il suo mandato si è conquistata una Coppa Italia e il terzo scudetto. Ora il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, anche se potrebbe promuovere Maurizio Micheli, braccio destro di Giuntoli.

A soffermarsi sul passaggio di Giuntoli alla Juventus è stato anche Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, che nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha detto:

“Fossi stato De Laurentiis, non avrei mai lasciato andare Giuntoli. Conosco il suo valore e non lo avrei liberato. L’avrei lasciato andare solo se la Juventus avesse portato dei soldi. Detto ciò, Giuntoli è un dirigente top ed è normale che in tanti si siano rivolti a lui”.