Gazzetta – Koulibaly può restare a Napoli, con il Parma possibile titolare

Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione di Kalidou Koulibaly al Napoli che può restare a Napoli. Il Manchester City è più lontano.

A questo punto Koulibaly può anche restare a Napoli. Con l’inizio del campionato che incombe ed un’offerta del Manchester City che non soddisfa De Laurentiis sembra la strada più probabile. Su questa possibilità fa il punto Gazzetta dello Sport che fa sapere come il Napoli non sia disposto ad attendere ancora a lungo. Aurelio De Laurentiis si attende un rilancio entro breve, ma il City ha messo in preventivo una spesa di “massimo 70 milioni di euro” mentre il patron della SSCN chiede che si arrivi almeno a 75 milioni di euro.

A queste condizioni non si muove niente e Koulibaly potrebbe anche restare a Napoli. Lo sa bene Gennaro Gattuso che continua a schierarlo titolare nelle amichevoli, cosa che non fa ad esempio con altri calciatori sul mercato. Milik è un caso emblematico, ma anche Younes, Ounas e Llorente vengono ‘preservati’ per evitare infortuni. Sono calciatori che dovranno lasciare la maglia azzurra, mentre se Koulibaly dovesse rimanere a Napoli nessuno farebbe opposizione a partire dal tecnico che potrebbe addirittura schierarlo titolare con il Parma domenica prossima alle 12.30.