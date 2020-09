La trattativa tra Roma e Napoli per Milik si può riaprire. Secondo Il Mattino i giallorossi sono pronti ad investire 25 milioni di euro.

Sarà una settimana da dentro o fuori per la trattativa che porta Milik alla Roma. Il calciatore polacco blocca il giro di punte, dato che pure Pirlo ha chiesto un numero 9. I bianconeri hanno individuato questo calciatore in Dzeko, ma la Roma non lo lascia partire se prima non ha preso il sostituto. Arek Milik è il giocatore scelto dai giallorossi. Fino ad ora ci sono stati problemi sia con il Napoli, sia con il polacco, ma negli ultimi giorni qualcosa si è mosso.

Milik pare abbia capito che non gli conviene stare un anno fermo, così la trattativa con la Roma si è accesa nuovamente. Secondo quanto riferisce Il Mattino il club giallorosso sarebbe pronto ad accontentare anche il giocatore offrendogli 4,5 milioni di euro più bonus. Questo ha convinto l’attaccante ad accettare la proposta. Ora però bisogna trovare l’accordo con il Napoli. Secondo il quotidiano partenopeo a De Laurentiis sono stati offerti 25 milioni di euro, ma senza Under nella trattativa.

Il discorso potrebbe sbloccarsi in questa settimana, saltata l’opzione Juve, quella gradita dal primo momento dal centravanti del Napoli, ora l’opportunità più concreta è quella di un trasferimento in giallorosso e la situazione è legata al discorso della cessione di Dzeko: la Roma infatti affonderà in maniera definitiva solo appena sarà sicura la cessione del centravanti bosniaco (c’è la Juve). Milik è fuori dal progetto tecnico azzurro, non è stato convocato per le ultime due amichevoli: Arek ha il contratto in scadenza 2021 ma per lui in azzurro non ci sarà più spazio anche se restasse. Al centro dell’attacco il Napoli ha puntato per la prossima stagione su Osimhen, Mertens e Petagna.