Milik alla Roma: c’è l’offerta dei giallorossi. De Laurentiis blocca l’affare

La trattativa per Milik alla Roma è ancora aperta. Il club giallorosso offre al Napoli 17 milioni di euro più 8 di bonus.

Ci sono ancora spiragli per vedere Arek Milik alla Roma. La società giallorossa ha formulato una nuova offerta: 17 milioni di euro cash, più 8 di bonus al Napoli. A riportare le cifre è il Corriere della Sera. Anche Milik starebbe prendendo in considerazione l’idea di trasferirsi in giallorosso, dopo che anche Gattuso gli ha fatto capire che non farà parte del progetto tecnico. Il calciatore vorrebbe andare al muro contro muro con la società, ma deve valutare l’opportunità di stare un anno fermo. Sarebbe sicuramente un grave danno per la sua carriera, anche se poi si libererebbe a parametro zero. Insomma se andasse via converrebbe praticamente a tutti. Lo sa anche Aurelio De Laurentiis che per ora ha bloccato la partenza di Milik nella Capitale perché non convinto dell’offerta giunta sul suo tavolo.

Milik alla Roma: le ultime notizie