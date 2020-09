Repubblica – Koulibaly al City, il dubbio: “Il Napoli non sa gestire i rinnovi?”

Kalidou Koulibaly al Manchester City è l’unica opzione sul mercato per il Napoli e per il calciatore, ma l’affare è ancora bloccato.

Potrebbe addirittura saltare la trattativa tra il City ed il Napoli per Koulibaly, dato che oramai non si riesce a trovare una soluzione. Secondo quanto riferisce Repubblica c’è addirittura la possibilità che il calciatore resti in maglia azzurra, nonostante ci sia una trattativa in ballo oramai da mesi. Ecco la riflessione che fa Antonio Corbo: