Gennaro Gattuso sta pensando di puntare sul modulo 4-3-3 in vista della sfida con il Parma: ma con Mertens e Osimhen titolari.

Riuscire a rinunciare a due calciatori come Dries Mertens e Victor Osimhen non è affatto semplice, per questo Gattuso pensa di schierarli titolari nel modulo 4-3-3. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport in questo momento è sicuramente il sistema di gioco che offre più garanzie al tecnico calabrese. Durante le amichevoli estive si è provato il 4-2-3-1. Una ulteriore verifica doveva arrivar dalla sfida con lo Sporting Lisbona, poi saltata a causa dei tre calciatori positivi al covid tra le fila dei portoghesi.

Gattuso con il modulo 4-3-3 lancia la sfida al Parma

Dietro l’angolo c’è la sfida con il Parma, la prima giornata di campionato. Chi vuole fare bene deve cominciare bene, soprattutto quando ci sono ancora molte incognite da superare. Le situazioni di Milik e Koulibaly non danno di certo stabilità all’ambiente, ma la situazione resta comunque serena in casa Napoli in vista dell’esordio di domenica 20 settembre alle 12.30. In questa prima fase, in attesa di sviluppi di mercato, l’idea è quella di puntare sull’usato garantito almeno in termini di sistema di gioco.

Gattuso pensa di schierare il modulo 4-3-3 col Parma ma senza rinunciare a Mertens e Osimhen. In quest’ottica sarebbe il belga a doversi spostare sull’esterno a destra, al posto di Politano, nel ruolo che fu di Callejon. Mertens si è sempre messo a disposizione del tecnico e lo farà anche questa volta se dovesse servire. Ha già chiarito che si sente un attaccante, gli piace giocare dietro le punte, ma sull’esterno è un ruolo che non gli è proprio congeniale. Ciro, però, è pronto al sacrificio per il bene del Napoli. Questa resta una delle soluzioni per Gattuso, a meno che non si voglia prevedere una staffetta in corsa, oppure un cambio di modulo.