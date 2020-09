Edin Dzeko è virtualmente un calciatore della Juventus. Solo la decisione di Arek Milik può far saltare l’affare che è praticamente concluso.

La Roma e la Juventus hanno apparecchiato la tavola per il passaggio di Edin Dzeko in bianconero. E’ tutto pronto e definito con De Sciglio che andrebbe alla Roma e l’attaccante che si trasferirebbe a Torino. In questo incastro c’è anche Arek Milik. La Roma ha trovato l’accordo su formula e cifre della cessione con il Napoli, manca qualche dettaglio ma il grosso è fatto. A condizionare tutto, però, c’è la decisione dell’attaccante polacco. Milik vorrebbe farla pagare a De Laurentiis, così si è preso 48 ore di tempo per decidere se accettare la Roma, oppure restare un anno in panchina. Il gioco di incastri è pronto per essere servito, ma serve il lasciapassare del polacco.

La Juventus ha deciso di puntare su Dzeko quando ha capito che non poteva attendere Suarez. Ora i bianconeri spingono per chiudere la trattativa e consegnare a Pirlo il centravanti di cui ha bisogno. Nel fine settimana comincia il campionato ed i bianconeri non hanno ancora un numero nove di ruolo. Anche la Roma spera di avere il più presto possibile Milik tra le sue fila, dato che il polacco deve avere un po’ di tempo per inserirsi nel sistema di gioco di Fonseca.