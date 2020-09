La solitudine di Milik: allenamento da solo a Castel Volturno

Repubblica riporta un retroscena su Arek Milik, l’attaccante si è allenato da solo al training center di Castel Volturno.

Separato in casa è la definizione più giusta per Arek Milik che si è allenato da solo a Castel Volturno. La società è stata chiara: o accetta la cessione alla Roma oppure farà panchina per tutto l’anno. E’ questo comportamento che ha fatto infuriare Milik, che si è preso 48 ore di tempo per decidere il suo futuro. Dovrà pensare bene il polacco, perché rischia veramente non di mettere più piede in campo per tutta la stagione.

Intanto il Napoli ha trovato la formula per la cessione del polacco: con la Roma si può andare avanti, ma tutto dipende da cosa deciderà il calciatore. Oramai è un braccio di ferro tra Napoli e Milik. Restare in maglia azzurra non porterebbe niente di buono a nessuno, né alla società né al calciatore. sarebbe solo una questione di principio che potrebbe costare caro ad entrambe le parti in causa.