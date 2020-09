Napoli, sorpresa centrocampo: Gattuso blocca una cessione

Gennaro Gattuso ha chiesto alla società di bloccare la cessione del centrocampista Luca Palemiero. Lo scrive Tuttosport.

Luca Palmieri resta al Napoli, Gattuso ha chiesto di tenere il calciatore per almeno altri dieci giorni in rosa. Il centrocampista di 24 anni originario di Mugnano è reduce dal prestito al Pescara. Durante il ritiro è stato notato da Gattuso, che ha comunicato al suo agente la volontà di bloccare la cessione, secondo quanto scrive Tuttosport. Ora per il centrocampista si apre la possibilità di potersi giocare qualche chance in mediana con la maglia azzurra.

Il blocco della cessione di Luca Palmiero sarà a tempo. Se il Napoli dovesse riuscire a cedere Kalidou Koulibaly, allora potrebbe andare a prendere un nuovo centrocampista. Giuntoli si sta muovendo anche per riuscire a prendere qualche calciatore in prestito, ma per ora non c’è nessuna pista calda. Per questo si è deciso di dare ancora qualche opportunità a Gaetano che ha fatto vedere buone cose durante il ritiro di Castel di Sangro.