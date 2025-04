Gazzetta dello Sport: “Spareggio scudetto? Prima del 31maggio, sede da decidere”

NAPOLI – La protesta del Lecce per il mancato rinvio della partita contro l’Atalanta è proseguita ieri, con l’assenza del club salentino all’assemblea di Lega. Come racconta Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport, la società avrebbe voluto posticipare la gara dopo la morte del fisioterapista Graziano Fiorita.

LA POSIZIONE DELLA LEGA

Ezio Simonelli, presidente dell’associazione dei club, ha ricostruito gli eventi rivendicando la scelta della Lega come “la migliore possibile”:

«Il nostro mantra è recuperare le partite nella prima finestra utile, senza asterischi sul calendario. Al Lecce abbiamo mostrato sensibilità: non è stato imposto di giocare né venerdì né sabato. Dovevamo rispettare il lutto della famiglia e del club, ma anche garantire la regolarità del campionato.»

IL CASO INTER-ROMA E IL RISCHIO SPAREGGIO SCUDETTO

Simonelli ha anche ricordato come fosse diverso il caso di Inter-Roma durante il funerale del Papa:

«Non avremmo mai pensato di far giocare la partita in concomitanza con il funerale, ma già il sabato pomeriggio, come avviene in altri sport, si sarebbe potuto disputare. Per l’Inter, in vista della sfida contro il Barcellona, sarebbe stato meglio avere gli stessi giorni di riposo dell’avversario.»

Alla fine, con l’accordo tra Inter e Roma, si è deciso di giocare di domenica. Simonelli ha precisato:

«Altri club non hanno minacciato azioni legali, ma sicuramente qualcuno sarebbe rimasto scontento.»

In ottica futura, si profila uno scenario interessante: l’Inter potrebbe essere coinvolta in uno spareggio scudetto con il Napoli. Da regolamento si giocherebbe a San Siro, ma per motivi di ordine pubblico potrebbe essere valutata una sede alternativa. La data ipotizzata è entro il 31 maggio, per evitare sovrapposizioni con la finale di Champions League. Se l’Inter dovesse raggiungere l’ultimo atto europeo, la sfida per il titolo sarebbe anticipata.

NUOVI APPUNTAMENTI: CALENDARIO E SPONSOR

Il 6 giugno verrà stabilito il calendario della prossima Serie A. Intanto, è stato annunciato che Bazrs sarà il nuovo sponsor della Lega.