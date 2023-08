Garcia può fare solo danni”: Nicola Ventola Sfodera Pessimismo sul Futuro del Napoli

Nicola Ventola, ex attaccante e ora commentatore, esprime dubbi sul futuro di Rudi Garcia alla guida del Napoli. Secondo Ventola, la squadra azzurra potrebbe risentire della nuova gestione tecnica.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nicola Ventola, ex attaccante e ora analista calcistico, ha condiviso le sue riflessioni sulla recente performance del Napoli contro il Frosinone durante una trasmissione su “Bobo Tv” su Twitch. Ventola ha espresso un certo grado di pessimismo riguardo al nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia.

“Rudi Garcia può fare solo danni”

“Rudi Garcia può fare solo danni, per me c’è bisogno di tempo per valutarlo,” ha dichiarato Ventola, sottolineando che la squadra azzurra potrebbe avere bisogno di un periodo di adattamento sotto la nuova guida tecnica.

La Squadra è Rodata, ma…

Ventola ha riconosciuto che il Napoli è una squadra “rodato”, con giocatori che sono cresciuti e maturati dopo la vittoria dello scudetto. Tuttavia, ha messo in evidenza che la recente vittoria contro il Frosinone potrebbe essere stata più un risultato della solidità della squadra ereditata dalla gestione precedente di Luciano Spalletti che un segno di ciò che Garcia può offrire.

“Il Napoli è la squadra che mi incuriosisce più di tutti”

Nonostante il suo scetticismo, Ventola ha ammesso che il Napoli rimane la squadra che lo “incuriosisce più di tutti” in questa fase iniziale della stagione. “L’ho visto solido e concreto come l’anno scorso,” ha aggiunto.