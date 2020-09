Retroscena nella trattativa che porta Milik alla Roma, Fonseca ha chiamato il polacco per convincerlo ad accettare i giallorossi.

Paulo Fonseca chiama Arek Milik: “Vieni da noi, se il nostro numero 9 ideale” è quanto rivela Repubblica. Una telefonata che pare sia stata molto apprezzata dal polacco, utile per ammorbidire la posizione dell’attaccante ex Ajax. Anche in questo modo Roma e Napoli sono riuscite a superare le difficoltà e procedere alla cessione di Milik. Non è ancora ufficiale, perché bisogna superare ancora le visite mediche (il polacco ha subito la rottura di due crociati) ma anche alcuni problemi di natura economica tra Milik e il Napoli. Insomma qualche ostacolo c’è ancora ma non sembra insormontabile, tanto che il giocatore già questa sera potrebbe fare le visite mediche.

Secondo quanto rivela Repubblica la telefonata di Fonseca a Milik è stata importante perché è stato un “contatto deciso, senza fronzoli, in cui il tecnico portoghese ha sciolto il cuore in bilico del centravanti polacco” che vestirà la maglia numero 9. Insomma le basi per il trasferimento ci sono tutte. Ora bisogna completare l’opera, per il bene di tutti, del Napoli, della Roma e del calciatore. Il campionato incombe ed ognuno vuole il suo centravanti ideale.