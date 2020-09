Gennaro Gattuso tecnico del Napoli ha deciso di portare squadra e staff a cena, in questo modo vuole compattare il gruppo.

Tutti a cena, perché davanti ad una tavola imbandita si rinsaldano i rapporti è l’iniziativa di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport il tecnico del Napoli ha voluto prendere l’iniziativa in vista dell’avvio di stagione. E’ fondamentale riuscire a trovare la compattezza giusta per affrontare un nuovo campionato, reso più complicato dall’assenza dei tifosi e dalla difficoltà di fare mercato a causa del covid.

Così Gattuso ha portato tutti a cena, squadra e staff, perché nessuno va lasciato indietro. Il tecnico ha dimostrato di saper lavorare sulla psiche dei suoi ragazzi fin da quando ha preso in mano la squadra dopo l’addio di Ancelotti. In quel caso il gruppo era sfaldato a causa dell’ammutinamento e dei problemi interni. Da questo punto di vista più di un passo in avanti è stato fatto, anche grazie alla riconferma di un uomo chiave come Dries Mertens, chiesto fortemente proprio dal tecnico. La cena organizzata da Gattuso a Posillipo ed offerta personalmente, è stato il modo per rinsaldare ancora di più lo spirito di squadra in vista dell’esordio di domenica contro il Parma.