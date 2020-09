Corriere dello Sport scrive del passaggio di Arek Milik alla Roma, il giocatore ha organizzato una cena a Posillipo per salutare gli amici.

E’ stata una trattativa estenuante quella per la cessione di Arek Milik alla Roma. Mesi di tira e molla, con la Juventus sempre lì a tentare il calciatore senza però mettere un solo euro sul banco per convincere il Napoli. Alla fine il polacco ha deciso di accettare Roma e ieri sera ha organizzato una cena per salutare gli amici, altro segnale di una cessione imminente.

Milik dovrà superare ancora qualche ostacolo come la visita medica alle ginocchia de altri questioni economiche, ma l’affare è nettamente in discesa. Il giocatore rinnoverà il contratto con il club azzurro di anno, dato che si trasferirà con la formula del prestito con obbligo di riscatto. “Voglio portare il mio talento a Roma” ha detto Milik alla cena di ieri sera, a scriverlo è il Corriere dello Sport. Lo sbarco nella capitale potrebbe esserci già in giornata, se tutte le questioni ancora aperte saranno risolte. C’è fretta da tutte le parti di concludere la trattativa, dato che anche la Juve vorrebbe avere subito a disposizione Dzeko, che sarà liberato proprio da Milik. Il Napoli con la cessione di Milik mette a segno una plusvalenza, dato che i 30 milioni sborsati per acquistarlo dall’Ajax nel 2016 sono stati quasi tutti ammortati.