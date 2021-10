Federico Salvatore ricoverato per emorragia cerebrale, il toccante appello della moglie

Federico Salvatore è ricoverato per emorragia cerebrale, la moglie Flavia D’Alessio ha lanciato un appello ai fan dell’artista. Il cantautore partenopeo di 62 anni è stato ricoverato all’Ospedale del Mare di Ponticelli, perché nei giorni scorsi ha avuto una emorragia celebrale, secondo quanto scrive Fanpage che cita fonti qualificate. L’artista solo da pochi giorni aveva annunciato anche il nuovo disco, “Azz… 25 anni dopo“, che sarebbe dovuto uscire il 17 settembre, giorno del suo 62esimo compleanno. La data poi non era stata rispettato. Federico Salvatore, attraverso i social, aveva fatto sapere che la motivazione era legata alla morte di Giacinto, il pappagallo parlante che aveva da 25 anni. Il nuovo disco avrebbe dovuto celebrare e rinnovare quello uscito nel 1995 che fu in grado di vincere 2 dischi di platino con 700 mila copie vendute.

Nelle ultime ore è arrivato l’appello della moglie di Federico Salvatore che è ricoverato in ospedale per emorragia cerebrale. La moglie dell’artista partenopeo ha voluto lanciare un messaggio attraverso i canali social ufficiali del cantautore.