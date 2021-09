Fedele: “Insigne il peggiore. Fabian ha guardato la partita. Osimhen ricorda Ronaldo”

Enrico Fedele ex manager dei fratelli Cannavaro commenta la partita del Napoli contro il Leicester. l’opinionista ai microfoni di Televomero boccia il capitano azzurro Lorenzo Insigne.

FEDELE SU LEICESTER-NAPOLI

“Il migliore è stato Luciano Spalletti. Il toscano ha dimostrato di sapere leggere bene la partita, i suoi cambi sono stati decisivi. Il peggiore in campo? Dico Insigne, ma solo perché da un calciatore come lui è lecito attendersi certamente qualcosa di più”.

Su Fabian Ruiz e i terzini: “Lo spagnolo la partita l’ha solo guardata. Non mi è piaciuto. Male anche Di Lorenzo e Malcuit. Il terzino della Nazionale, in particolare, spesso si perde l’uomo in marcatura”.

OSIMHEN COME RONALDO

Enrico Fedele elogia Osimhen: “Mi ha ricordato Ronaldo in alcune sue progressioni. Quando parte in velocità è impressionante, riesce a recuperare metri su tutti i difensori avversari. Il nigeriano è capace di tutto: trova dei goal incredibili, ma può commettere degli errori altrettanto clamorosi. Deve ancora crescere”.

