Elmas, Spalletti crede molto nel macedone: Ecco come lo ha motivato

Luciano Spalletti ritiene Elmas un giocatore straordinario: “Lo puoi mettere dove vuoi, lui codifica e parte, abbiamo davanti qualcosa di eccezionale“. Il tecnico di Certaldo, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, crede molto nelle qualità del macedone e sta lavorando nel ritiro di Dimaro, per dargli l’opportunità di avere più spazio.

SPALLETI LANCIA ELMAS

“Spalletti il motivatore: dopo aver consacrato Koulibaly e Demme, mercoledì è stata la volta di Elmas. Un patrimonio della società, un giocatore di 21 anni che in Macedonia definiscono “diamante” ma che nell’ultima stagione è finito per restare imbrigliato in una sorta di crisi di identità indotta.

Ovvero: con Gattuso ha giocato da mediano, da mezzala, un po’ ovunque sulla trequarti e finanche da terzino sinistro. Nell’ultima notte di Europa League con il Granada: che confusione. «Riesce a stare bene in più ruoli, ma lo vedo bene da centrocampista. Sempre connesso alla palla: per fare una partita da campione servono novanta minuti vicino alla squadra e al pallone, e lui in questo è un campione». Niente male, come inizio”.