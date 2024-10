Elmas: “Lo scudetto con il Napoli è indimenticabile. Posso diventare più forte”

Il centrocampista del Lipsia ripercorre i suoi anni a Napoli e parla delle differenze tra la Germania e l’Italia

Eljif Elmas, ex centrocampista del Napoli e attualmente al Lipsia, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club tedesco, riflettendo sulla sua esperienza in azzurro e sulle differenze tra la sua vita in Italia e quella in Germania. Il giocatore macedone ha descritto la vittoria dello scudetto come un momento indimenticabile della sua carriera.

La crescita di Elmas e la vittoria dello scudetto con il Napoli

Elmas ha ricordato con emozione il percorso che lo ha portato a vincere lo scudetto con il Napoli. “Quando sono arrivato in Italia, ero lì solo da sei mesi e stavo ancora cercando di affermarmi. Quattro anni dopo, vincere lo scudetto è stato qualcosa che non dimenticherò mai,” ha detto il centrocampista. “Sicuramente sono cresciuto come giocatore, mi sento più completo, ma credo di poter migliorare ancora. L’esperienza al Lipsia mi aiuterà a farlo.”

L’amore per Napoli e le differenze con Lipsia

Elmas ha anche parlato della passione della città di Napoli e della sua gente. “Vincere a Napoli è speciale, non si può descrivere. È una città di persone appassionate, innamorate del calcio e della propria squadra. Napoli e la sua gente saranno sempre nel mio cuore.”

Tuttavia, Elmas ha sottolineato come l’ambiente a Lipsia sia molto diverso rispetto a quello napoletano. “La Germania è un po’ più fredda, ma mi sto abituando. Lipsia è una città piccola ma molto bella e pulita, anche se l’atmosfera è più tranquilla rispetto a Napoli.”

Stadi pieni e atmosfera diversa

Parlando dell’atmosfera negli stadi, Elmas ha evidenziato come, sebbene diversa, anche a Lipsia si respira un’aria straordinaria durante le partite. “Qui giochiamo sempre davanti a quasi 50.000 persone. L’atmosfera è diversa da Napoli, ma comunque speciale. I tifosi tedeschi amano le partite aperte e emozionanti.”