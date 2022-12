“Diego, piango perché so che tu piangi”: post del sindaco di Bacoli diventa virale

Il post del sindaco di Bacoli diventa virale con parole toccanti come queste: “Diego, piango perché so che tu piangi. Felice perché tu sei felice”

Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, ha scritto un post toccante per commentare la vittoria dell’Argentina al Mondiale in Qatar. Il post è diventato virale con like e condivisioni: “Piango, perché so che tu piangi. E sono felice, perché lo sei anche tu. Esulto, perché so che lo stai facendo. E rido, tanto. Perché so che, lassù, stai ridendo pure tu. Ho i brividi addosso, perché so che gridi di gioia. Argentina, Argentina, Argentina. Campione del Mondo. La più forte, nella partita più epica tra tutte. Festeggio, perché sono napoletano. E per ogni napoletano oggi è festa. Perché lo è per te. Semplice. Semplicissimo. Diego, la tua Coppa. E non mi interessa chi sia più più forte. Maradona è Maradona. Messi è Messi. Basta così”.

Toccante post del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione per Maradona e per l’Argentina

“Nella vita ciò che conta sono le emozioni vissute. E questa sera ci siamo emozionati tutti. Una sfida leggendaria. Indimenticabile. Dominio assoluto Argentina per 80 minuti. Con primo tempo stratosferico per i sudamericani. Poi, a dieci minuti dalla fine, Mbappè. Uno, due, e poi tre volte. Come fosse un’eredità conquistata sul campo. E poi Messi, ancora. Parate miracolose, goal sfiorati, recuperi prodigiosi. Grinta, passione, tecnica. Con supplementari da infarto. Finisce ai rigori. E vince Lionel. Una finale da svenire. Tifo Napoli. Sono un napoletano semplice. E quando scende in campo l’Argentina, io tifo per Maradona. “Gracias, Dios. Por el fútbol. Por Maradona. Por estas lágrimas”. Piango, di gioia. Perché, lassù, lo fai anche tu. Ti amo, Diego!”, ha concluso Della Ragione.