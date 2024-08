Di Marzio: “Osimhen potrebbe restare al Napoli da fuori rosa”

Clamorosa svolta nel caso Osimhen: l’attaccante nigeriano rischia di rimanere in azzurro senza giocare. Conte infastidito.

Il caso Victor Osimhen prende una piega inaspettata. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, lancia la bomba: il bomber nigeriano potrebbe restare al Napoli, ma da fuori rosa.

Durante la trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’, Di Marzio ha dichiarato:

“Il caso Osimhen non si è ancora risolto, anzi in questo momento lo scenario più probabile è che il nigeriano resti a Napoli da fuori rosa. Questa situazione è arrivata a un punto che in pochi si potevano immaginare”.

La notizia arriva in un momento di grande fermento per il mercato del Napoli, che ha già chiuso sette acquisti: Rafa Marin, Spinazzola, Buongiorno, Neres, Lukaku, McTominay e Gilmour (in attesa di ufficialità).

La situazione Osimhen sembra aver irritato anche Antonio Conte. Il tecnico, intercettato all’esterno del Grand Hotel Parker’s, appariva visibilmente contrariato:

“Ragazzi, oggi non è giornata”.

Per Osimhen resta aperta la remota possibilità di un trasferimento in Saudi League prima di lunedì.