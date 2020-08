Di Marzio: “Insigne fondamentale per il Napoli, in due possono sostituirlo”

Gianni Di Marzio ex allenatore del Napoli parla del match di sabato col Barcellona e delle condizioni di Lorenzo Insigne.

Le ultime notizie sull’infortunio di Lorenzo Insigne fanno segnare una nota di ottimismo, dato che il giocatore si è allenato in campo. Gianni Di Marzio a Radio Marte esalta le potenzialità del capitano del Napoli e dice: “Insigne è carico, ha un grande rapporto con Gattuso e la sua assenza peserà non poco se non dovesse farcela. Non conosco bene le condizioni di Insigne, essendo brevilineo, deve stare bene, ma non posso bilanciarmi. Se non dovesse farcela, metterei Elmas interno e Zielinski sulla fascia. Lozano come caratteristiche potrebbe fare bene, ma quella di Barcellona è una gara troppo delicata per cui servono certezze.

Milk? Spesso sono i procuratori a decidere le sorti dei giocatori. Certo, deve esserci anche la volontà di Milik di andar via, ma le cessioni fanno parte del gioco. Il mio giudizio su Osimhen è positivo. L’ho visto qualche anno fa, forse 5, al Mondiale Under 17 ed ho continuato a seguirlo. Ha grandi qualità, è un ottimo contropiedista, fa grandi giocate e spero il Napoli abbia trovato il giocatore giusto“.