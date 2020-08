L’agente di Osimhen William D’Avila ha parlato della trattativa con il Napoli e delle aspirazioni del bomber nigeriano in maglia azzurra.

Victor Osimhen è felice di aver scelto il Napoli. I partenopei hanno intrapreso un processo di rinnovamento che ha colpito principalmente l’attacco. Oltre Osimhen il Napoli ha preso anche Petagna. De Laurentiis ha dato l’assenso a quattro cessioni: Fernando Llorente, Arek Milik, Adam Ounas e Amin Younes. Callejon ha già detto addio, mentre resta da valutare il futuro di Hirving Lozano, il messicano in caso di offerta convincente potrebbe essere ceduto.

William D’Avila, agente di Osimhen ai microfoni di radio Marte, ah spiegato che il bomber non vede l’ora di scendere in campo con la maglia azzurra :

“Sono molto contento che il giocatore sia stato acquistato dal Napoli, è una grandissima operazione, molto soddisfacente per lui ma anche per il Napoli. Ha preso un attaccante top che farà tanti tanti gol, nella prossima stagione ci si divertirà non poco a guardare il Napoli giocare.

Non so e non voglio parlare di ciò che è accaduto con i vecchi agenti. Osimhen mi ha contattato e dato fiducia per il trasferimento dal Lille, c’erano vari club sul tavolo e ovviamente abbiamo discusso con loro. Abbiamo scelto il Napoli perché pensiamo che dal punto di vista strettamente sportivo sia la soluzione più interessante per lui, anche perché storicamente chi è arrivato qui nel suo ruolo ha fatto tanti gol. Siamo tanto felici della scelta che abbiamo fatto“.

L’agente ha poi aggiunto: “Osimhen colpito da Gattuso? La cosa più importante per il ragazzo era il feeling. Quando fai una stagione come quella dell’anno scorso ogni allenatore può dirti ciò che vuoi sentire ma un’altra cosa è costruire un feeling. Con Gattuso questa cosa è venuta fuori durante la prima chiacchierata. Osimhen è convinto che con lui potrà segnare tanti gol.

Gli obiettivi di Osimhen con il Napoli? Vuole vincere la classifica marcatori e diventare l’attaccante più forte in Italia. Vuole ovviamente vincere il campionato, oltre ad andare più in alto possibile in Champions League e in Europa League.

Napoli? La fidanzata e un mio assistente sono stati in città questa settimana e hanno già trovato casa. Era importante che trovasse tutto pronto. Raggiungerà la squadra quando ritornerà ad allenarsi dopo la fine della Champions League”.