Napoli, Oshimen ha scelto di vivere in città. Ecco dove prenderà casa

Napoli, Osimhen felice per la nuova avventura. Il bomber nigeriano ha scelto dove vivere in città. Dopo qualche giorno alle Baleari, arriverà a Castel Volturno.

Aurelio De Laurentiis ha annunciato il primo acquisto del mercato estivo: Victor Osimhen da ieri è un attaccante azzurro. É stato un investimento importante: settanta milioni di euro più dieci di bonus, il suo ingaggio partirà da quattro milioni a stagione.

Osimhen esordirà probabilmente in maglia azzurra nel ritiro di Castel di Sangro, ma ha già fatto trapelare l’entusiasmo per la trattativa andata a buon fine. Il tweet di De Laurentiis e quello di Osimhen su Instagram sono giunti quasi contemporaneamente.

Victor Osmhen da quando ha messo piede a Napoli, è rimasto folgorato dalla bellezza del posto. Napoli è tutto un mondo in quell’orizzonte che rapisce: il sole, le onde quiete, la gigantesca bellezza del golfo, di Capri e poi l’universo ancora tutto da esplorare, fatto di gente che mangia pane e calcio come pochi al mondo.

Della trattativa Osimhen-Napoli hanno parlato tutti, dagli amici ai familiari, tranne lui. Fino a ieri: «Il cambiamento è costante: grazie di tutto, Lilla. Dio è il più grande. Il prossimo capitolo con il Napoli sarà molto emozionante, non vedo l’ora di giocare con la mia nuova squadra. Voglio ringraziare i tifosi per l’affetto: in campo darò tutto me stesso per il bene della squadra. Forza Napoli sempre»,

Osimhen ha già scelto dove andrà vivere in città. Il bomber nigeriano ha preso casa a Posillipo, dopo un pizzico di vacanza alle Baleari sarà a Castel Volturno. Il calciatore non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura all’ombra del Vesuvio e diventare presto un nuovo idolo dei tifosi azzurri.