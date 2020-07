Osimhen felice: “Napoli, non vedo l’ora di indossare questa maglia!”

Victor Osimhen è felice del trasferimento a Napoli. Il bomber nigeriano è ansioso di cominciare la nuova avventura con la squadra di Gattuso.

Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’arrivo di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano rappresenta l’acquisto più costoso del patron. Osimhen è costato al Napoli 20 milioni in più rispetto a Hirving Lozano e Gonzalo Higuain, seppure in un’epoca diversa di calciomercato.

Rispetto a Milik, Osimhen è un giocatore meno tecnico, meno associativo, meno presente in area di rigore. Un centravanti che, in generale, produce meno. Dal loro scambio il Napoli ne guadagnerebbe in dinamismo e in quel gioco di transizioni che ha applicato soprattutto contro avversari di livello più alto. Segnerebbe più degli 11 gol segnati finora, quest’anno, dal polacco? Chi può dirlo. In ogni caso per i difensori di Serie A sarà complicatissimo fronteggiare il dominio fisico di Osimhen, ricordiamo anche che il Napoli ha già acquistato Petagna, che non è detto che rimarrà ma che in linea teorica può essere più utile come regista offensivo e contro difese più chiuse.

Al Lille, Osimhen aveva un contesto cucito sulle sue migliori caratteristiche, ma non è detto che uscire dalla comfort zone non sia una buona idea per mostrare qualità che oggi è forse ancora troppo presto per riconoscergli.

OSIMHEN ENTUSIATA DI COMINCIARE L’AVVENTURA CON IL NAPOLI

Victor Osimhen ha lasciato il Lille confidando sulle proprie qualità, non ha paura della sfida che l’attende, anzi ne è addirittura entusiasta. Il bomber ha affidato ai social un messaggio molto chiaro:

“Non vedo l’ora di indossare questa storica maglia, grazie a tutti per la calda accoglienza“. Osimhen ha poi aggiunto ulteriori considerazioni personali, a dimostrazione non soltanto di essere entusiasta ed impaziente di mettersi in gioco con la squadra partenopea, ma anche di provare una grande emozione per quella che sarà un’importante tappa per la sua carriera. La famiglia, come ammesso dal calciatore, è molto contenta per lui: “Napoli è come Lagos. Mamma e papà (entrambi ormai scomparsi) ne saranno sicuramente orgogliosi“.