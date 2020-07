Ufficiale, Osimhen è del Napoli. Arriva il tweet di De Laurentiis

E’ ufficiale Victor Osimhen è un calciatore del Napoli, è arrivato il tweet di Aurelio De Laurentiis ed anche attraverso la pagine social della SSCN.

“Benvenuto Victor” questo il tweet di Aurelio De Laurentiis che rende ufficiale l’acquisto di Victor Osimhen da parte del Napoli. Oramai da qualche giorno si attendeva l’annuncio della chiusura definitiva di questa trattativa che porta a Napoli l’attaccante nigeriano di 21 anni di cui si parla un gran bene. La società lo ha voluto fortemente e dopo settimane di trattativa serrata è riuscita a strappare l’accordo con il giocatore e con il Lille. Non è stato facile chiudere tutto, dato che durante la trattativa il giocatore ha cambiato procuratore che ha cercato di portarlo in premier. Alla fine Osimhen è stata decisiva la volontà del calciatore di vestire la maglia azzurra. Osimhen ha visitato anche il capoluogo campano prima di accettare il trasferimento e subito si è innamorato della città.

Osimhen è ufficiale per il Napoli, con il tweet di De Laurentiis si chiude finalmente l’affare da 55 milioni di euro, che fanno del nigeriano il calciatore più pagato fino ad ora. Al giocatore andranno 3,5 milioni di euro a stagione più bonus per 5 anni. Osimhen si potrà unire regolarmente al ritiro di Castel di Sangro e così i tifosi del Napoli potranno ammirarlo per la prima volta. Inutile dire che su di lui ci sono tante aspettative, dato che il calciatore piaceva a mezza Europa. Il Napoli è stato lesto a soffiare Osimhen ad avversarie come il Liverpool che forse non hanno spinto del tutto sulla trattativa, ma anche perché sapevano di una forte presenza da parte del club campano. Con Osimhen si rinforza il parco attaccanti di Gattuso che ha voluto fortemente il nigeriano. Importante questo acquisto dato che Milik, Callejon e Younes sono in uscita a fine stagione. Ecco la scheda del calciatore.