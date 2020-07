La SSCN annuncia Victor Osimhen: ecco la scheda del nigeriano

E’ arrivato l’annuncio ufficiale da parte della SSCN dell’acquisto di Victor Osimhen, ecco la scheda del calciatore apparsa sul sito della società.

“La SSCN ha acquisito le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen dal Lille a titolo definitivo” questo l’annuncio apparso sul sito della società azzurra che rende ufficiale l’acquisto dell’attaccante nigeriano. Di seguito è arrivato anche il tweet di Aurelio De Laurentiis. Osimhen arriva al Napoli per 55 milioni di euro, rendendolo il calciatore più pagato della storia partenopea. Infanzia difficile e voglia di emergere ne fanno un ragazzo dal carattere molto forte che i tifosi azzurri potranno cominciare a conoscere fin dal ritiro di Castel di Sangro. Osimhen viene chiamato a fare la differenza fin da subito in maglia azzurra, ma secondo il fratello ha spalle larghe e voglia di emergere. Doti importanti per chi decide di venire in una piazza caldissima come quella napoletana, capace di dare tanto amore ai calciatori. Il nigeriano ha già vistato la città prima di accettare la proposta del Napoli, un tour di due giorni che lo hanno convinto ulteriormente ad accettare la proposta azzurra.

La SSCN annuncia Osimhen e sul proprio sito pubblica anche una scheda completa del giocatore nato a Lagos: