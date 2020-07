Il Lille saluta Osimhen, il bomber nigeriano è un nuovo giocatore del Napoli. Il club francese ha pubblicato una commovente lettera per l’attaccante.

Victor Oshimen è ufficialmente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato su Twitter l’arrivo del bomber nigeriano. Anche il Lille ha voluto salutare Osimhen. Il club francese ha pubblicato una commovente lettera per ufficializzare la cessione di Osmhen al Napoli:

I SALUTI DEL LILLE A VICTOR OSIMHEN

“Pochi calciatori sono entrati nel cuore dei tifosi così in fretta. Arrivato al LOSC la scorsa estate dallo Charleroi, Victor Osimhen è stato veloce nel forgiare l’immagine di un giocatore spettacolare ed efficiente, a Lille come in tutta la Ligue 1. In 38 partite ha segnato 18 volte, ha fornito 4 assist e innumerevoli emozioni al pubblico di Lille. Quarto capocannoniere del campionato con 13 gol, Osimhen è anche entrato nella storia del club”.

BUON VIAGGIO VICTOR

“Nelle ultime 40 stagioni del LOSC, solo Moussa Sow (19 nel 2010/11) e Nicolas Pépé (17 nel 2018/19) hanno segnato più di lui dopo 28 giornate di una stagione della Ligue 1. Il LOSC è orgoglioso di aver avuto tra le sue fila un giocatore e un uomo come Victor Osimhen, che ha dimostrato con la maglia del Lille talento e ambizione quanto umiltà e professionalità. Il club lo ringrazia per tutte le emozioni offerte ed è soddisfatto di aver potuto sostenere i suoi progressi e partecipare al suo sviluppo ai massimi livelli. Buon viaggio, Victor. Ovviamente sarai sempre il benvenuto allo stadio Pierre Mauroy“.