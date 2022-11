Di Lorenzo, l’agente: “Vuole diventare un simbolo del Napoli con il rinnovo a vita”

L’agente di Giovanni Di Lorenzo rivela che il suo assistito vuole diventare un simbolo del Napoli con il rinnovo a vita

Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, si sofferma sulla posizione del suo assistito ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Di Lorenzo mi parla di un gruppo speciale da prima che arrivassero i risultati attuali? Sì. Giovanni, sin dal ritiro, vedeva che il Napoli stava comprando bravi ragazzi, dei portatori sani da aggiungere in un gruppo già saldo. Dalle prime settimane, si rendeva conto che il Napoli stava creando una squadra di ragazzi con la testa a posto. Stiamo lavorando ad un rinnovo con adeguamento? L’accordo è vicino? Ne stiamo parlando”.

Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo vuole diventare un simbolo del Napoli

Giuffredi ha poi proseguito: “Ci eravamo dati appuntamento a dopo la sosta. Nelle prossime settimane, quindi, approfondiremo il discorso. Rinnoverà di un anno, fino al 2027? Non lo so ma non siamo entrati nel dettaglio: magari sarà un rinnovo di un anno, due anni o a vita. L’obiettivo è di chiudere il tutto prima della ripresa del campionato. Il suo non è un rinnovo calcistico, perché ha prolungato appena due anni fa. Il ragazzo vuole legarsi al club a vita e diventare l’uomo simbolo della società. E’ più una questione societaria, di Chiavelli… Vanno riconosciuti i meriti della persona”.