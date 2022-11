Mario Rui, l’agente: “Preferisce vincere lo Scudetto con il Napoli che volare in Qatar”

L’agente di Mario Rui svela che il portoghese preferisce vincere lo Scudetto con il Napoli che volare in Qatar

Mario Rui preferisce vincere lo Scudetto con il Napoli anziché volare in Qatar. Questo è quello che si apprende dalle parole del suo procuratore Mario Giuffredi in merito alla mancata convocazione per il Mondiale ed all’attuale grande momento in maglia azzurra. Ai microfoni di Radio Marte, Giuffredi dichiara: “I miei assistiti sono felici del progetto o c’è chi, come Mario Rui, è infelice per altre vicende? Quando si vince e si lotta per lo Scudetto, sono tutti felici e lavorano con grande entusiasmo nel quotidiano, consapevoli che ogni giorno che passa ti avvicina al tuo obiettivo”.

Giuffredi ha poi proseguito: “Vale anche per Mario Rui, o è poco sorridente per la mancata convocazione del Portogallo per il Mondiale? E’ poco sorridente fino ad un certo punto… Il mio assistito era uscito fuori dal giro della Nazionale, poi ha fatto una rincorsa a suon di grandi prestazioni, ma sapeva che poteva non bastare. Lo hanno richiamato e la speranza di andare al Mondiale c’era, ma lui preferisce vincere lo Scudetto con il Napoli che volare in Qatar. E’ sbagliato dire che sia meno sorridente di altri”.