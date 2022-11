De Maggio: “Napoli, perché non prendi Karsdorp a gennaio?”

De Maggio chiede al Napoli perché non prende Karsdorp a gennaio, considerando che oramai è finito il rapporto con la Roma

Valter De Maggio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, ha consigliato un colpo al ds Giuntoli: “Il direttore è un fenomeno, non ha bisogno dei miei consigli. Ma fossi nel club azzurro prenderei subito Karsdorp a gennaio. Il calciatore ha rotto con Mourinho e lascerà la Roma, non ci sono più dubbi. Sarebbe un acquisto eccellente per il prosieguo del campionato, ma anche in virtù degli ottavi di Champions League che si giocheranno a febbraio contro l’Eintracht Francoforte”.

De Maggio ha poi proseguito: “E’ uno di quei calciatori su cui puntare per mantenere alto il livello della rosa, anche perché non c’è un sostituto di livello come Di Lorenzo, sarebbe proprio l’acquisto ideale per rinforzare la fascia destra del Napoli in vista del mercato di gennaio”.

“Fossi nel Napoli prenderei Alessandro Zanoli e gli darei l’opportunità di crescere in Serie A magari in un club come il Lecce, sarebbe proprio un bel colpo assicurarsi l’esterno destro che andrà via dalla Roma a gennaio”. Ha concluso De Maggio.