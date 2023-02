Di Livio: “Basta, a pagare è sempre e solo la Juve”

Angelo Di Livio parla del caso Juventus penalizzata di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze, ma che teme anche per la questione stipendi.

L’ex giocatore della Juve dice: “Magari sono stati commessi degli errori, se non diciamo questo vuol dire che non siamo abbastanza lucidi nell’analizzare questa situazione. Ciò che mi ha dato profondamente fastidio è l’accanimento totale da parte di tutti nei confronti della Juve. Questo mi dispiace, ho sempre detto che i top club sono dei valori aggiunti per il nostro campionato e la Vecchia Signora non è esente da questo discorso. Il mio augurio è che i dirigenti non ripetano più i comportamenti commessi in passato“.

Durante una intervista a tuttojuve, Di Livio aggiunge: “Qui non aspettavano altro che il momento giusto per scagliarsi contro la Juventus. I 15 punti di penalizzazione hanno rovinato questa stagione e condizioneranno la prossima, il mancato incasso della Champions comporta un danno importante a livello economico. Non credo che nessuna squadra abbia mai sbagliato per il discorso plusvalenze, questo è quello che mi sorprende. Anche durante il periodo di Calciopoli, per non tornare a parlarne, la Juve non fu l’unica a sbagliare. Ma, come sempre, è stata l’unica punita“.