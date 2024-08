Del Genio applaude De Laurentiis: “ha sfidato procuratori e giocatori viziati”

Paolo Del Genio elogia De Laurentiis nel caso Osimhen. Una presa di posizione forte contro le dinamiche distorte del calcio moderno.

Il caso Osimhen continua a far discutere. Dopo l’esclusione del nigeriano dalla lista Serie A del Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha espresso il suo sostegno ad Aurelio De Laurentiis.

In un messaggio sui suoi canali social, Del Genio ha dichiarato:

“Come sapete non mi piacciono quelli sempre pro e nemmeno quelli sempre contro De Laurentiis. Però se a tutti noi non piace il calcio dei procuratori prepotenti e dei calciatori viziati, stavolta dobbiamo applaudire il presidente, senza per questo poi, prossima situazione, non conservare la possibilità di non condividere qualcosa”.

Il giornalista, noto per la sua imparzialità, questa volta si schiera apertamente con il patron del Napoli. La mossa di De Laurentiis viene vista come un segnale forte contro le dinamiche distorte del calcio moderno.

Del Genio sottolinea l’importanza di riconoscere quando una decisione è giusta, al di là delle simpatie personali. Il caso Osimhen diventa così emblematico di una lotta più ampia contro “procuratori prepotenti e calciatori viziati”.

La presa di posizione del giornalista riflette un sentimento diffuso tra i tifosi del Napoli e non solo. La gestione del caso Osimhen da parte di De Laurentiis potrebbe segnare un precedente importante nel mondo del calcio.