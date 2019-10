Valter De Maggio chiarisce il caso Insigne e la polemica con Ancelotti. Il direttore della radio ufficiale riporta alcune dichiarazioni ricevute dal calcio Napoli



Il pareggio del Napoli contro il Genk ha suscitato molte polemiche. La tribuna riservata al capitano del Napoli Lorenzo Insigne da Ancelotti ha suscitato clamore tra i tifosi egli addetti ai lavori. Sulla presunta polemica Insigne-Ancelotti in queste ore sono girate le ipotesi più disparate. Per chiarire la questione è intervenuto il direttore della Radio Ufficiale del calcio Napoli, Valter De Maggio:



“Lorenzo Insigne è finito in tribuna nel corso della sfida tra Genk e il Napoli. Ci sono state molte polemiche per la decisione presa da Ancelotti. Vi do una notizia in tempo reale. Pochi minuti fa ho sentito al telefono Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione della SSC Napoli. Mi ha detto che non c’è nessun caso Insigne-Ancelotti, In questo momento i due sono insieme e stanno ridendo e scherzando. Tra di loro non c’è alcun problema“.