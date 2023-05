Ceccarini: “De Laurentiis ambizioso: darà un segnale forte sul mercato”

Niccolò Ceccarini ritiene che Aurelio De Laurentiis è ambizioso, ragion per cui darà un segnale forte sul mercato

Niccolò Ceccarini si sofferma sulle notizie attuali di calciomercato del Napoli. L’esperto di mercato per Mediaset ne ha parlato attraverso Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “Da quello che so, Cristiano Giuntoli ha scelto il suo futuro: andrà via, la prima opzione resta la Juventus. Si farà a bocce ferme. Il Napoli già sta lavorando per la prossima campagna trasferimenti, nel mirino ci sono Beto dell’Udinese e Samardzic, anche se le valutazioni fatte dai friulani sono molto alte“. Ha evidenziato Ceccarini.

Per Ceccarini Giuntoli ha già scelto il suo futuro che potrebbe essere alla Juventus

Ceccarini ha poi proseguito: “Ci sono anche altri due nomi per la squadra azzurra, Danso è un altro calciatore che potrebbe far gola qualora partisse il coreano Kim Min Jae. Senza tralasciare la pista che porta a Scalvini dell’Atalanta, anche se la squadra orobica chiede sessanta milioni per il difensore e sinceramente sono un po’ esagerati”.

“De Laurentiis vuole dare un segnale forte, se partiranno i big, verranno rimpiazzati in maniera adeguata. La squadra azzurra è molto ambiziosa”. Ha concluso Ceccarini sull’intenzione di Aurelio De Laurentiis per il futuro.