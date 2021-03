De Laurentiis-Gattuso: segnali di serenità per il bene del Napoli

Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso hanno sepolto l’ascia di guerra, dopo le frecciatine lanciate dall’allenatore ed i sondaggi della società sembra ritornato il sereno in casa Napoli. Società e tecnico viaggiano verso l’obiettivo Champions League.

Obiettivi personali e di società si incontrano e finiscono per collimare anche dopo un momento di grande crisi, che ha convolto tutti i settori. Lo scontro De Laurentiis-Gattuso è apparso evidente dopo la sconfitta col Verona, lo sfogo del tecnico, la società che si cautela chiamando altri allenatori, i tantissimi infortuni, la serenità che viene a mancare. Insomma non è mancato proprio nulla al Napoli che ha dovuto superare tantissimi problemi e faticosamente sta cercando di mettersi in carreggiata. La strada da percorrere è ancora lunga e l’obiettivo Champions League non può e non deve essere trascurato, anche perché è il collante che tiene insieme i pezzi.

Anche Gazzetta dello Sport parla di una ritrovata unione tra De Laurentiis e Gattuso, con il quotidiano in rosa che scrive come il presidente oggi possa essere al Mapei Stadium per sostenere la squadra in un momento ancora di difficoltà. “Ora il Napoli insegue una continuità di risultati. Il Napoli contro il Sassuolo insegue una vittoria esterna che manca da Udine il 10 gennaio” scrive Gazzetta.