NAPOLI– Ghoulam aveva giocato dal primo minuto soltanto contro la Sampdoria, uscendo dopo un’ora. Per il resto, scampoli qui e lì, pochissima continuità. L’ennesimo mercato nel quale la società partenopea ha cercato una nuova destinazione per un giocatore che pure era stato una colonna del miglior Napoli visto negli ultimi anni.

GHOULAM È TORNATO

Ghoulam ha subito una resurrezione a tutti gli effetti. L’uomo in più per Gattuso in questo momento di totale emergenza.

Faouzi Ghoulam, scrive Donato Martucci sul Corriere del Mezzogiorno, è tornato ad illuminare contro il Benevento: con i suoi cross precisi dalla sinistra, a costituire quell’asse portante con Insigne, fondamenta dei grandi successi azzurri.

Ghoulam ha vissuto un vero calvario. Tantissime assenze, barlumi di speranza e pochissime spiegazioni che filtravano dalla società e dallo staff medico azzurro. Nelle ultime due stagioni ha collezionato 25 presenze (una rete), ma tutte per un basso minutaggio. Un altro infortunio al tallone che lo ha tormentato, poi quest’anno anche il Covid ha limitato le sue gesta. Quella con il Benevento è stata la seconda presenza dal primo minuto dopo quella con la Sampdoria (un’ora in campo).

Uno spezzone anche con il Granada e si erano riviste le sue giocate. Continuità poca e il mistero che aleggiava a Castel Volturno. Ogni anno è sempre sul mercato, ma alla fine lui resta anche se non riesce a trovare mai il ritmo partita, il reale problema. Perché clinicamente ormai pare guarito.

Faouzi Ghoulam , però, non ha mai fatto polemica, mai alzato la voce eppure sono emersi tanti problemi e immancabilmente tante voci: anche che il giocatore avesse chiuso la carriera.

Il franco algerino può essere una vera arma in più, un valore aggiunto per Gattuso che ha elogiato il calciatore, dandogli minutaggio e fiducia.

Ora, forse, non adatterà più Hysaj a sinistra per cercare di ovviare all’assenza di Ghoulam. L’alternanza con Mario Rui resta, ma non può che essere un bene in questa fase della stagione.