Chiariello: “De Laurentiis ha perso solo 1 milione in 18 anni. Equilibrio tra costi e ricavi”

Umberto Chiariello rivela che Aurelio De Laurentiis ha perso solo 1 milione in 18 anni quindi c’è pieno equilibrio tra costi e ricavi

Umberto Chiariello, giornalista che segue da vicino le vicende del Napoli, ai microfoni di “Un calcio alla radio”, su Radio Napoli Centrale, si sofferma sulla condizione finanziaria del Napoli: “L’assemblea di ottobre ha approvato il bilancio e il Napoli perde, ancora una volta, oltre 50 milioni di euro per un ammontare di 130 milioni in 3 anni. Quando vi dicevo che era obbligatorio quello che stava facendo De Laurentiis, cioè chiudere il rubinetto era per non avere grandi debiti, perciò non è alla canna del gas, finanziariamente non è alla frutta, patrimonialmente è messo bene”.

Per Chiariello De Laurentiis ha concretizzato un pieno equilibrio tra costi e ricavi

Chiariello ha poi proseguito: “Sapete perché? Dal 2004 al 2022, in 18 anni di gestione, il Napoli sta a -1 milione, cioè ha raggiunto l’equilibrio tra costi e ricavi, riesce a non perdere”.

“I rubinetti erano il monte salari ed è così che è riuscito a potenziare la squadra e ringiovanire la rosa con il risultato di essere primi in classifica a +8 dalla seconda. De Laurentiis mostra ancora una volta una visione che, finora, è mancata a quasi tutti i presidenti di Serie A”. Conclude l’esperto giornalista di RNC.