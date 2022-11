De Giovanni: ” Juve? tutti i nodi vengono al pettine. Dalla lega arriva una bella sorpresa”

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha parlato del campionato del Napoli di Spalletti soffermandosi anche su quanto sta accadendo in casa Juventus.

Maurizio De Giovanni, noto scrittore napoletano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su radio CRC:

“Ci sono dei segnali positivi per la ripresa: il Napoli ha corso molto ed una fase di recupero non può che fare bene. Poi, Spalletti ha sempre vinto con lo Zenit dove c’era la sosta invernale e infine, non credo che le altre possano giovare così tanto dalla sosta. Inutile negare che gennaio dirà molto: se al termine del mini ciclo di 5 partite il Napoli ne uscirà indenne o perderà pochi punti, davvero potrà dire la sua“.

De Giovanni nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Al di là di Ronaldo, anche l’acquisto di Predes è stato costosissimo. Poi però tutti i nodi vengono al pettine e negli ultimi 10 anni la Juve ha comprato tanti giocatori magari parcheggiati altrove. Penso che fare chiarezza sia un bene per tutto il calcio e noto con sorpresa e con piacere che la Lega interviene con forza chiedendo una penalizzazione. La giustizia sportiva italiana non è nota per equità e velocità e anche del caso D’Onofrio se ne parla troppo poco”. Ha concluso l’autore del commissario Ricciardi.