Cristiano Ronaldo furioso negli spogliatoi dopo Napoli-Juve. Il retroscena svelato dal quotidiano Tuttosport.

In casa Juve non cessano le polemiche dopo la sconfitta contro il Napoli di Ringhio Gattuso. Da Torino attaccano Sarri, l’allenatore al momento occupa ancora una posizione ben salda sulla panchina della Juve.

Alcune ombre però iniziano ad addensarsi sul suo futuro, tanto da far affiorare dei dubbi sulla sua permanenza a Torino anche nel 2020-21.

Non sono affatto piaciute ad Agnelli e a tutto l’establishment bianconero, le dichiarazioni di domenica sera a Napoli: “Felice per i miei ex giocatori“, “Meno rigori? Quest’anno non abbiamo più la maglia a strisce“). Tutte situazioni che sono state poco apprezzate sia dai tifosi che dai piani alti della Continassa.

CRISTIANO RONALDO FURIOSO NEGLI SPOGLIATOI

Secondo Tuttosport anche Cristiano Ronaldo avrebbe accusato il colpo a Napoli: “Il portoghese è uscito furioso dal terreno di gioco. Negli spogliatoi poi Ronaldo avrebbe mandato sguardi di fuoco e avrebbe manifestato tutto il suo pessimo umore. Un segnale chiaro, insomma, di come la sconfitta del ‘San Paolo’ non sia stata digerita da CR7″.

La sconfitta della Juventus sul campo del Napoli non è andata ancora giù all’ambiente bianconero.Il KO del del San Paolo brucia ancora, e tanto.