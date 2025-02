Costacurta: “Il calcio italiano non è in crisi. Inter e Napoli si giocano lo Scudetto fino alla fine”

Alessandro Costacurta, ex difensore e figura storica del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica, analizzando il momento del calcio italiano e la lotta al vertice tra Napoli e Inter.

“Non è crisi, solo un infortunio collettivo”

Costacurta ha voluto ridimensionare le critiche sul calcio italiano dopo le eliminazioni europee di Milan, Atalanta e Juventus: “Un anno fa sembravamo i padroni d’Europa, ora ci lecchiamo le ferite. Ma non era un Risorgimento prima e non è il Medioevo adesso. Questi sono solo normali alti e bassi, l’eliminazione di alcune big è stato solo un infortunio collettivo”.

Inter-Napoli, duello aperto fino alla fine

L’ex difensore ha poi elogiato il cammino dell’Inter, ancora in corsa per il titolo: “L’Inter sta facendo una grande cosa a restare attaccata al Napoli di Conte, nonostante gli impegni nelle coppe. Penso che possa anche sorpassarlo, ma la strada è ancora lunga. La competizione è più aperta che mai”.

Con uno sguardo lucido e privo di allarmismi, Costacurta invita quindi a non drammatizzare le difficoltà delle italiane in Europa, sottolineando come il campionato resti estremamente competitivo con Napoli e Inter protagoniste fino all’ultima giornata.